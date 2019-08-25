شاهد: الوقف السني في العراق يقاضي الموديل “جيهان” بعد التقاطها صورًا داخل مسجد

أعلن الوقف السني في العراق، اليوم السبت، قيامه بمقاضاة الموديل العراقية جيهان هاشم، بسبب التقاطها صورًا داخل جامعة النداء في العاصمة العراقية بغداد. وذكر الوقف في بيان له أنه ”بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي للموديل جيهان هاشم والتي التقطت في جامع نداء الإسلام، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة السيد طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين“.

وبين أن ”نتائج التحقيق بينت أن المومأ إليها دخلت الجامع خارج أوقات الدوام الرسمي، ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية وهذا مخالف للقانون“. وأكد الوقف السني في العراق أنه ”سيرفع دعوى قضائية ضد جيهان، كما أن هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض“. ونشرت الموديل العراقية جيهان هاشم، في وقت سابق، صورًا لها من أعلى جامع النداء، العائد إداريًا إلى ديوان الوقف السني، قائلة:“إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام“.