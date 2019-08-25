بالصور: حفل عيد ميلاد مميز لروزانا اليامي ورومانسيتها مع زوجها تخطف الأنظار

حرصت الإعلامية السعودية روزانا اليامي على مشاركة متابعيها على انستقرام، بلقطات من حفل عيد ميلادها المميز الذي احتفلت به برفقة زوجها وأصدقائها المقربين.

روزانا اليامي نشرت صور عدة من حفل عيد ميلادها، الذي ساده اللون الأخضر بدءاً من إطلالتها المميزة، وحتى ديكور وتورتة الحفل.

أما أكثر ما خطف الأنظار في صور عيد ميلاد روزانا اليامي، هو جلسة التصوير الرومانسية التي خضعت لها بصحبة زوجها، الذي أشارت له في إحدى التعليقات بكلمات غزل لتؤكد على سعادتها الكبيرة باحتفالها بعيد ميلادها الأول مع زوجها.

نشرت روزانا اليامي فيديو لصورة ثابتة تجمعها مع زوجها، وعلقت على اللقطة الرومانسية بينهما قائلة: “الحمد الله انك حبيبي وزوجي”، بينما حرصت المصورة رنا سندي على نشر لقطات عدة من حفل عيد ميلاد الإعلامية السعودية.

شاركت المصورة رنا سندي متابعيها بصورة رومانسية لروزانا اليامي مع زوجها وهو يحتضنها من الخلف، إلا أنها حرصت على إخفاء جزء كبير من وجهه مكتفية بإظهار ابتسامته معها، بخلاف نشرها لقطات عدة من أجواء الحفل كشفت عن قالب الكيك المزين.

وساد اللون الأخضر الداكن حفل عيد ميلاد روزانا اليامي، فأطلت بفستان طويل من هذا اللون، كما زينت المكان ببالونات من نفس الدرجة، كما ارتدى زوجها قميصاً به نفس اللون الأخضر.