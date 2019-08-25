الملياردير الكويتي يخرج عن صمته بعد تداول أنباء حول علاقته بـ حليمة بولند والسماح لها بالتصرف...

علق الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي على انتشار وثيقة رسمية خلال الأيام الماضية تحمل توقيعاً منه إلى المذيعة الكويتية حليمة بولند يسمح لها بالتصرف في ممتلكاته ما جعل النشطاء يتحدثون عن إمكانية أن يكونا قد تزوجا سراً.

وكتب الحساوي عن أشخاص قريبين منه يريدون تشويه صورته دون أن يكتب عن الأمر بشكل مباشر حيث قال “للأسف الشديد البعض أصبحت لديهم عادة سيئة بخلق قصص وشائعات والتشهير بالسمعة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعليه لابد من وضع حد لهذه الأفعال عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين”.

وأضاف الملياردير الكويتي ” وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري، أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل”.