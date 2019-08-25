الليلة.. هشام عباس يحيي حفلًا غنائيًا بالقلعة

يستعد المطرب هشام عباس، الليلة، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك على خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهور بالحماس، منها "ساعة لقلبك،

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بياع الهوي، واحشني، الله يسلم حالك، عينيها السود، ناري نارين، راميني، وغيرها".



بشار إلي أن الليلة الثامنة من مهرجان القلعة تتضمن أيضًا أمسية دينية عامرة بالأناشيد والمدائح النبوية، يحييها المنشد ياسين التهامي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتبعها حفل لفرقة "دولية" الجزائرية

في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم 18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، أحمد جمال، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.