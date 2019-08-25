الليلة.. عرض طقوس الأشارات والتحولات علي مسرح الجمهورية

يشارك صناع العرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات"، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، وذلك يوم غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين 25، 26 أغسطس، علي خشبة مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلي أن "طقوس الإشارات والتحولات"، من تأليف سعد الله ونوس، ومن بطولة العمل محمود عبدالمعطي، جيهان رجب، محمد طرفاية، أسامة الغمري، دينا السواح، حسام أبو السعود، حسام خالد، ضياء يحيى، محمود حسين، ديكور وملابس شيماء
يذكر أن الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، تقام في الفترة من 17 أغسطس حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، و تشهد مشاركة 72 عرضًا مسرحيًا، كما تحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.
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