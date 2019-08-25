بالفيديو.. "سلمي" لـ ناصيف زيتون تكسر حاجز المليون ونصف مشاهدة في يومان

حققت احدث أغاني المطرب السوري ناصيف زيتون "سلمي"، نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، حيث تجاوزت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد يومان فقط من

طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن الأغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، و توزيع عمر صباغ.يذكر أن أغنية "سلمي"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك أربع أغانٍ أخري، وهي "أنا معك، تكه، وصلك خبر، وكل يوم بحبك".