أحمد شوكت يطرح البومه الجديد "ولا 100 طريقة" أواخر أغسطس

يستعد المطرب أحمد شوكت، لطرح البومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "ولا 100 طريقة"، بعدما دخل الألبوم في المرحلة النهائية قبيل إنطلاق طرحه أواخر شهر أغسطس الجاري عبر قناة "مزيكا" الغنائية بموقع يوتيوب .

الألبوم أحتوى على 10 أغاني وهما "اعيش لمين" من كلمات د.حسين مصطفى محرم والحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، "ولا ١٠٠ طريقة" وهي من كلمات هاني رجب والحان سامر أبوطالب وتوزيع محمد

هارون، "فرقت معاك" من كلمات احمد بريء والحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف، "على معادنا" من كلمات مايكل توفيق والحان غريب وتوزيع تميم .

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وأغنية "الليل والنهار" من كلمات عصام حسني والحان محمدي وتوزيع عبد الوهاب الرافعي، "كان ياما كان" من كلمات د.حسين مصطفى محرم والحان محمدي وتوزيع ياسر ماجد، "انا بيك برتاح"

من كلمات ابراهيم شتا والحان معز علي وتوزيع طارق حسيب، "شد الرحال" من كلمات عمرو معاني والحان غريب وتوزيع ياسر ماجد .

الجدير ذكره أن شوكت قد طرح مؤخرًا أغنيتين على طريقة السينجل ضمن أغاني الألبوم وهما "صباح الرضا" من كلمات احمد تبارك والحان غريب وتوزيع محمد شفيق بالأضافة إلى أغنية "مستنيناش" من كلمات عبدالحميد الحباك والحان احمد العتباني وتوزيع : محمد العشي . الألبوم قد تم تسجيله بإستديوهات "صوت الحب والرسالة" بإشراف مهندس صورت خالد رؤوف ومحمود عزت و محمد جودة .