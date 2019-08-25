شاهد.. ليلى علوي لوالدتها الراحلة: لسه مكانك فاضي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة قديمة جمعتها بوالدتها الراحلة، وعبّرت عن افتقادها الشديد لها ومشاعر الحزن التي رافقتها منذ وفاتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت ليلى، معلقة على الصورة: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة، والعمر بيتقاس

باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة.. وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك.. بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز".تابعت: "صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم، إنما مكانك لسه فاضي يا أمي.. وهيفضل فاضي ما حدش هايقدر يملاه، وهفضل أدعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا.. ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا".يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي هو فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذى تنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقوم ببطولته إلى جانب زينة، تأليف وإخراج ‏محمد ‏أمين‎.‎