غدًا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي

تقيم إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، صباح غدٍ الإثنين، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل،

تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

يذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم

من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي، بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صنّاع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.