حققت أحدث أغاني المطربة أصالة نصري "جدً جدًا"، 493,231 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن "جدًا جدًا"، تأتي ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف قاسم، ميكس هاني محروس.

جدير بالذكر أن أصالة طرحت من ألبوم "في قربك"، ثلاث أغانٍ إلى جانب أغنية "جدًا جدًا"، وهي: "مبقاش سر"، و"حاجة متخصكش"، و"نكتة بايخة".

العالمي "يوتيوب".يشار إلى أن "جدًا جدًا"، تأتي ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف قاسم، ميكس هاني محروس.جدير بالذكر أن أصالة طرحت من ألبوم "في قربك"، ثلاث أغانٍ إلى جانب أغنية "جدًا جدًا"، وهي: "مبقاش سر"، و"حاجة متخصكش"، و"نكتة بايخة".

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كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. أصالة تقترب من النصف مليون مشاهدة بـ"جدًا جدًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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