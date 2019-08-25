بالصور.. أحمد جمال يشعل محكي القلعة في الليلة السابعة من المهرجان

أحيا المطرب أحمد جمال، بالأمس، حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات الليلة السابعة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، واستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم وسط حشد جماهيري كبير.
جاء حفل أحمد جمال في ختام الليلة السابعة من المهرجان، وقدم من خلاله باقة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها
يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم 18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، إلى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.
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