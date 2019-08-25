خاص "الفن"- زياد برجي: "أصدّق إنطباعات الناس التي تحيط بي"

ميرنا وليد - بيروت - يعمل المخرج ​فادي حداد​ حالياً على وضع اللمسات النهائية، على كليب الفنان ​زياد برجي​ الجديد لأغنية لبنانية رومنسية.

وقد علّق برجي في حديث خاص لـ"الفن" على العمل من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، قائلاً: "كل من سمع الاغنية من حولي وهم الذين أصدّقهم وأحب آراءهم وإنطباعاتهم المسبقة على أعمالي، سعيدين بشكل كبير بالأغنية ويتوقعون أن تصل للناس وأن يحبوها، وهذا ما أتمنى حدوثه فعليا".

وكان برجي قد إنتهى من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية سينغل ستصدر في الأيام المقبلة، وقد صوّرها مع المخرج فادي حداد في إستديو داخلي، ويظهر برجي في الكليب كما لم يظهر من قبل، بصورة شبابية جداً وجريئة.

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