خاص الفن- جيسي عبدو توضح سبب اعتمادها اللوكات الجريئة؟!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة ​جيسي عبدو​ عن اللوكات التي تعتمدها بالفترة الاخيرة معتبرة ان ذوقها الرئيسي هو اللوك الكلاسيكي البعيد عن الجرأة بالالوان والموضة الا انها ببعض الفترات تحب التغيير فتلجأ الى ما لم يعتد متابعيها مشاهدتها به، وتضيف: "انا الستايل الخاص بي هو الكلاسيكي الا ان بعض المرات أغير من اجل كسر الروتين".

ايضا إعتبرت الممثلة جيسي عبدو في حديث خاص لموقع "الفن"، أن دورها في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" بالنسبة لها سيكون ممتعاً، وقالت إنها "البطولة اللبنانية الأولى لي، وحين عرض عليّ المسلسل أحببت أن أشارك فيه فلم أقدم عملاً لبنانياً 100% منذ فترة، والنص والإخراج فيه الكثير من الطبيعية والخفة بطرح المواضيع، وأعتقد أن الناس ستحب أيمن قيسوني جداً في هذا الدور، ودوري ليس بالمجمل جديد بالنسبة لي، بل هنالك بعض الأمور الجديدة فيه بالتفاصيل".