خاص الفن- ماذا قالت سارة الهاني عن إعتزال اليسا؟

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الفنانة ​سارة الهاني​ ان الفنان يصادف خلال مشواره الفني عدد كبير من العراقيل وبطبيعة الحال صعود وهبوط الا انه عليه ان يتماشى مع الحالتين ان اراد ان يستمر، واعتبرت سارة رداً على سؤال من موقع "الفن" عن رأيها بخبر استعداد الفنانة اليسا للاعتزال قائلة: "كل فنان يمر بحالات من العصبية واليأس من بعض الامور لكن عليه ان يتدارك الامر، والابتعاد عن سلبيات وسائل التواصل الإجتماعي هي واحدة من اهم الامور التي يجب على الفنان ان يقوم بها".

وتحضر حاليا سارة لثلاث اغنيات خليجية وتسافر الشهر المقبل الى الكويت لاحياء حفل زفاف وايضا لاتمام التحضير لهذه الاغاني.

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