هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي بـ «الهوت شورت».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة البنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي، وسط حضور جمهور كبير من الجنسين.

هيفاء وهبي، أطلت على الجمهور خلال الحفل، بـ “هوت شورت”، و”توب استوميك” أبيض مزين بالدانتيل، وبوت أحمر اللون، وقدمت باقة مميزة من أغانيها التي أرفقتها بعدد من وصلات الرقص.

وقدمت هيفاء خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيها، منها: “رجب”، “حوا”، “ست البنات”، “ما تيجي نرقص”، “صباحو ورد”، و”أنا هيفا”، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

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وكانت هيفاء وهبي أحيت حفلها الغنائي الأول في السويد بالفترة الماضية، والذي رقصت فيه حافية، بلقطة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، طرحت هيفاء وهبي مؤخرا، أحدث أغنياتها بعنوان “شاغلة كل الناس”، وهي كلمات وألحان محمد وزيري، يف أول تعاون لهما بعد إعلانه استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وذلك بعد تعليقه على إلغاء حفل “مشروع ليلى”، بلبنان بعد طرحهم أغنية اعتبرت مهينة للدين المسيحي.