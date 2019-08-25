سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً في العالم

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""الخليج 365"" من بيروت: فازت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون بلقب "أعلى الممثلات أجرا" في العالم، للعام الثاني على التوالي بحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، الذي ذكر في تقريره أنها تلقت 15.5 مليون دولار في هذا العام. أي أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، وذلك بفضل النجاح العالمي الذي حققه أحدث أفلامها "Avengers: Endgame"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "Avengers" السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار. وهي تُجسّد فيه دور العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء"

وجاءت في المركز الثاني من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجرا في عام 2019"، الأميركية اللاتينية، صوفيا فيرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز "Modern Family"، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

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واحتلت الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار،تلتها في المركز الرابع الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان بـ34 مليون دولار.

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجرا لعام 2019" أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid's Tale"، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم "Once upon a Time in Hollywood" أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

​أما المركز العاشر والأخير، فكان من نصيب الممثلة الأميركية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني "Grey's Anatomy"، بأجرٍ يصل إلى 22 مليون دولار.

