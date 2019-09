شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيلي وكيندال وكورتني يقضين سهرة ممتعة بغرب هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد متابعي برنامج تليفزيون الواقع الشهير " keeping up with the kardashians " أن يشاهدوا كيندال جينر مذهلة بحياتها الخاصة مثلما تظهر دائما علي منصات العرض .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيندال جينر في إحدي شوارع كاليفورنيا وذلك مع شقيقتيها كيلي جينر وكورتني كارداشيان و ذلك من أجل قضاء إحدي السهرات في مطعم The Nice Guy الموجود غرب هوليوود .

ظهرت كيندال جينرمرتديه ملابس انيقة باللون الأسود مصنوعة من الجلد، في حين اختارت كيلي أن تظهر مرتديه فستان قصيروضيق باللون البني وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " DOLCE & GABBANA " .

كورتني كاردشيان



كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات

