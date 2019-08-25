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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيلي وكيندال وكورتني يقضين سهرة ممتعة بغرب هوليوود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد متابعي برنامج تليفزيون الواقع الشهير " keeping up with the kardashians " أن يشاهدوا كيندال جينر مذهلة بحياتها الخاصة مثلما تظهر دائما علي منصات العرض .
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيندال جينر في إحدي شوارع كاليفورنيا وذلك مع شقيقتيها كيلي جينر وكورتني كارداشيان و ذلك من أجل قضاء إحدي السهرات في مطعم The Nice Guy الموجود غرب هوليوود .
ظهرت كيندال جينرمرتديه ملابس انيقة باللون الأسود مصنوعة من الجلد، في حين اختارت كيلي أن تظهر مرتديه فستان قصيروضيق باللون البني وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " DOLCE & GABBANA " .
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
كيندال وكيلي في الطريق لحضور احدي السهرات
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