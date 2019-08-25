شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحقق رقما قياسيا ببناء خامس مسرح في مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي يتناقص فيه عدد المسارح في مصر بشكل ملحوظ ويحول الكثير منها إما لمولات تجارية أو مطاعم ومحلات ملابس يبني الفنان محمد صبحي مسرحا جديدا بمدينة سنبل ليحقق بذلك رقما قياسيا في بناء المسارح وهو تشييد 5 مسارح خلال مسيرته الفنية كان أولها مسرح الليثيه بالاسكندرية والذي قدم عليه مسرحيات " انت حر" و "المهزوز" ثم شيد مسرح "نيو أوبرا" بميدان الأوبرا وقدم عليه مسرحيات "تخاريف " و"وجهة نظر" و"بالعربي الفصيح".



المسرح الجديد الذي يبنيه محمد صبحي

كما قام الفنان القدير محمد صبحي ببناء مسرح الفردوس بالدراسة وعرض عليه مسرحيتي " بالعربي الفصيح " و" وجهة نظر " ثم شيد صبحي مسرحا بمدينة " سنبل " وقدم خلاله عروضه الأخيرة " غزل البنات " و" خيبتنا " وها هو الآن يشيد المسرح الثاني بمدينته بإشراف وتصميم مهندس الديكور المعروف محمد الغرباوي ليقدم عليه عروضا مسرحية بالتوازي مع المسرح الآخرالمجاورله بالمدينة ليحقق فكرة عرض اكثر من عمل مسرحي في الاسبوع الواحد.

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محمد صبحي يتابع بناء المسرح الثاني له بسنبل

وجديربالذكر أن الفنانين الذين قاموا ببناء وتشييد مسارح اثنين هما اسماعيل ياسين الذي بني مسرح باسمه ثم نجيب الريحاني الذي بني مسرحين واحد بالقاهرة بشارع عماد الدين وآخر في الاسكندرية .



المسرح الثاني لمحمد صبحي بمدينة سنبل

يذكر أن الفنان محمد صبحي يواصل تقديم عرض مسرحيته " خيبتنا " علي مسرح مدينة سنبل للموسم الرابع والمسرحية من تأليفه وإخراجه وبطولته مع سماح السعيد و مشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.