شكرا لقرائتكم خبر عن 88 مليون جنيه اجمالى إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 32 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات وصلت لـ 867.117 يوم أمس فى شباك التذاكر، ليصل اجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 88 مليون جنيه بعد 32 يوم عرض ليستمر فى صدارة الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.