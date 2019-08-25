حقيقة وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 02:46 مساءً - انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية انباءا حول وفاة الممثل المصري ” إبراهيم نصر ” على مواقع التواصل الإجتماعي إثر تعرضه لوعكة صحية .

إلا أن الفنان إبراهيم نصر خرج عن صمته ليرد على ذلك من خلال تصريحات صحفية أدلى بها قائلا : ” أنا بخير وهذه الشائعات لا تستحق أن نهتم بها ولابد من تجاهلها ” .

وأشار إلى إنه يستعد لتقديم برنامج من نوعية برامج المقالب ويشبه برنامج الكاميرا الخفية والذي كان يقدمه منذ سنوات .. موضحا أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك وليس التخويف أو الذعر .

وقدم إبراهيم نصر حلقات عديدة من برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة .

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ويذكر أن آخر أعمال الفنان كانت في شهر رمضان 2018 في مسلسل ” فوق السحاب ” والذي شارك في بطولته مع الفنان المصري ” هاني سلامة ” .. وتلقى إبراهيم نصر عددا من العروض الدرامية إلا أنه لم يحسم قراره بشأنها بعد .