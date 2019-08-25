شاهد.. رانيا يوسف بالبكيني على انغام “شط اسكندرية”

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 02:46 مساءً - تتواجد الفنانة المصرية رانيا يوسف حاليا بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي في مصر.

وتشارك رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل بفيديوهات وصور جديدة تظهر بها على الشاطئ، وكان آخرها فيديو نشرته عبر خاصة القصص المصورة على حسابها على انستغرام.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو بالمايوه البكيني وقد ارتدت فوقه “كاش مايوه” على أنغام أغنية فيروز “شط اسكندرية”.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت سابقا فيديو ظهرت فيه وهي ترقص علي أنغام أغنية “أنا ابن مصر” لـ محمود العسيلي كما رقصت مع مصطفى فهمي وزوجته على انغام اغنية” الهوا يا اللي طاير من الهوا ” للفنانة اللبنانية فيروز من داخل أحد الحفلات.