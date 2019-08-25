انتقادات حادة للنجم شاروخان بسبب «دم بارد»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وجه كبير المتحدثين باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور انتقاداً حاداً للنجم الهندي الكبير شاروخان SRK، بسبب إنتاجه لسلسلة التجسس Bard of Blood “بدم بارد” والتي تُعرض على منصة Netflix بشبكة الإنترنت.

تقوم مجموعة Red Chillies Entertainment التي يمتلكها شاروخان بإنتاج سلسلة Bard of Blood من Netflix بطولة عمران هاشمي Emraan Hashmi و فينيت كومتر سينج Vineet Kumar Singh.

بعد يوم واحد من مشاركة شاروخان البرومو الترويجي للعمل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، تلقى نصيحة ، لكنه جاءت من زاوية غير متوقعة، ليس من أحد محبي شلاروخان أو جمهوره، لكنها جاءت من الجيش الباكستاني.

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في الساعة 7.32 مساء يوم الجمعة 23 أغسطس، أعاد اللواء المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية آصف غفور تغريدة شاروخان ووضع علامة عليها.

في تغريدته، انتقد اللواء آصف غفور شاروخان لإنتاج سلسلة الويب Bard of Blood على شبكة الإنترنت، وقال غفور إن شاروخان يجب أن “يعزز السلام” ويتحدث ضد “الأعمال الوحشية في جامو وكشمير”. وأضاف: “يمكنك بدلاً من ذلك تعزيز السلام والإنسانية من خلال التحدث ضد الأعمال الوحشية

في وقت سابق من هذا الشهر ، ألغى البرلمان الهندي الحكم الذاتي الممنوح لـ جامو وكشمير، وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن هذا كان هدفا لدمجها مع بقية الهند.