دانا حمدان مغنية فى «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة الأردنية دانا حمدان، لتصوير أول مشاهدها فى مسلسل “حواديت الشانزليزيه” الأسبوع القادم، وذلك بعد الانتقال إلى الديكور الخاص بها، وهو عبارة عن تياترو.

وتجسد دانا شخصية جديدة ومختلفة عليها وهى “زينات” التى تعمل مطربة فى “تياترو” بفترة الخمسينات التى تدور فيها أحداث العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل” حواديت الشانزليزيه”، اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق.

وانتهت دانا حمدان مؤخراً من تصوير فيلم “لما بنتولد” بعد فترة تصوير دامت أكثر من عامين، ووهو بطولة دانا حمدان، وسلمى حسن، وعمرو عابد، وسامح الصريطي، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم وحنان سليمان، وهو من تأليف الراحلة نادين شمس ويعد آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت.