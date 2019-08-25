إطلاق بوستر Marjaavaan بطولة سيدهارث مالهوترا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلق فريق فيلم Marjaavaan البوستر الأول من العمل الفني للنجمين سيدهارث مالهوترا وريتيش ديشموخ الجمعة 23 أغسطس، من إخراج ميلاب زافيري.

كما شارك زافيري يوم الجمعة البوستر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،

يُظهر بوستر الفيلم المقبل Marjaavaan الذي تنتجه شركة T-Series بطل العمل سيدهارث مالهوترا وهو يقف ملطخًا بالدماء على خلفية تظهر دمية لرافان، كذلك يوضح البوستر أن ديشموخ شرير يحمل مسدسًا في يده وبه جروح شديدة على جانبي وجهه، وهو يلعب شخصية قزم، حيث يتناول الفيلم فكرة الاستعداد للقتال والموت من أجل الحب.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي يضطلع فيها ممثلون بمثل هذه الأدوار الصعبة ، حيث لعب شاروخان دور قزماً في Zero، في مقابلة سابقة مع مومباي ميرور ، كما أكد المخرج ميلاب زافيري أن الشرير في فيلمه مختلفًا تمامًا، فهو ليس الإنسان الضخم الطيل، بل هو مجرد قزم.

بصرف النظر عن سيدهارث مالهوترا وريتيش ديشموخ ، يضم العمل شبه التاريخي الممثلون الأساسيون للفيلم ، تارا سوتاريا ، وراكول بريت سينغ ، وشاد راندهاوا ، ورافي كيشان وغيرهم.

بالإضافة الى قيامه بالإخراج السينمائي، قام المخرج ميلاب زافيري ايضا بكتابة سيناريو الفيلم، ومن المقرر أن يطلق الفيلم على الشاشة الكبيرة في 22 نوفمبر.