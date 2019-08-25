ليلى إسكندر تحتفل بعيد ميلادها وتعلن: زفافي بعد عامين.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر بعيد ميلادها في أجواء مبهجة بحضور زوجها، الممثل السعودي يعقوب الفرحان، ومجموعة من أقرب أصدقائهما.

ليلى حرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو طريف من أجواء حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه أمام قالب كيك الحفل بين أحضان يعقوب الذي بدا يقبلها بحميمة أمام الكاميرات، وكتبت الفنانة معلقة على الفيديو: «شكرا يعقوب وكل من حضر ...من القلب»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لها دوام النجاح والسعادة والتوفيق.

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الفنانة التي اكملت عامها الـ35 احتفلت أيضأ بعيد زواجها الثامن من يعقوب الفرحان، وفاجأت الجميع بنيتها في اقامة حفل زفاف ضخم في عيد زواجهم العاشر، مبررة ذلك بمنشور مؤثر كتبت فيه: «يعقوب هيدا عيدي الثامن معاك...سنتين ومنعمل عرس، انا ويعقوب اول ما حبينا بعض كنا نقول اذا توفقنا سوا وكملنا للعشر سنوات ساعتها نسوي عرس ...واتفقنا».

وتابعت: «وانا حبيت التحدي بيني وبينكم..والى الان اتذكر اني كنت خايفة ومتمنية تصير عشر سنوات... توني استوعب انها صارت ٨ وباقي سنتين،...ونسوي عرس ويوسف يحضر واكيد اني بعزم كل اللي يحبونا بحبك حياتي والله يخليلي ياك يا رفيق دربي وصديقي وحبيبي لتخلص الدني».

يُذكر أن ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان تعرضا لانتقادات قوية منذ إعلان زواجهما، نظراً لاختلاف ديانتهما حينها، وعلى الرغم من ان ليلى اعلنت إسلامها، ورُزقت من النجم السعودي بـ«يوسف» سبتمبر الماضي، مازالت تتعرضت الفنانة للكثير من الانتقادات بسبب جرأة ملابسها بما لا يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.