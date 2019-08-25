صديقة بوريس جونسون ممنوعة من دخول أمريكا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
مُنعت كاري سيموندز، صديقة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما رفضت السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة دخول طلبتها.
ووفقا لقناة “العربية” فقد تسببت واقعة منع صديقة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، البالغة من العمر 31 عاما، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من الجدل، حيث ذكرت تقارير إعلانية أن هذا الأمر قد يسبب الكثير من الإحراج لرئيس الوزراء الجديد.
صديقة جونسون، اكتشفت أن الولايات المتحدة رفضت منحها تأشيرة دخول للبلاد، وذلك على الأرجح بسبب زيارتها إلى بلد تعرف باسم «صوماليلاند»، وهي بلد لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية.
سايموندز، كانت قد سافرت إلى “أرض الصومال” برفقة صديقة صومالية اسمها Nimco Ali أو نيمكو علي وتنشط من بريطانيا التي هاجرت إليها حين كانت بعمر 4 سنوات في حملة ضد ختان الإناث، وبقيت هناك حوالي خمسة أيام.. وخلال زيارتها، اجتمعت سيموندز مع رئيس صوماليلاند، موسى بيهي عبدي، وناقشت معه قضايا لها علاقة بقضايا المرأة الصومالية ومشاكلها، وأهمها الختان، كما شمل حديثهما معه التلوث في بحار القرن الأفريقي.
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