تذاكر حفل تامر حسني أعلى سعرًا من حفل چينفر لوبيز

متابعة بتجـــــــــــرد: في سابقة أولى من نوعها وصلت قيمة التذاكر لحفل النجم تامر حسني في الساحل الشمالي إلى ٦٠ ألف جنيه وتخطت أسعار تذاكر النجمة العالمية چينيفر لوبيز.

ومن المعروف في عرف الحفلات الضخمة لنجوم الصف الأول أن أسعار التذاكر تتراوح بين ٣٠٠ جنيه و ٢٠٠٠ جنيه ولكن شركة “إيچيت كالندر” المصرية التي تتولى تنظيم حفل تامر حسني ولمعرفتها بحجم الشعبية العربيه الإستثنائية لنجم الجيل قررت أن تكسر القاعدة وأضافت فئة جديدة للتذاكر وهي عبارة عن أجزاء مخصصة للشخصيات الهامة والدبلوماسية.

وقد وصل سعر الجزء إلى ٦٠ ألف جنيه، في حين كانت أسعار التذاكر في حفل چينيفر لوبيز لا تتخطى ال ٤٠ ألف وبذلك قد يتصدر النجم تامر حسني قائمة النجم الأعلى أجراً وبيعاً للتذاكر في الشرق الأوسط.