خاص- على متن طائرة “كابتن بوب”… حنين وذكريات

من مسرح ميترو المدينة في الحمرا، نقلنا الفنان الشاب فادي ابوشعيا والفرقة الموسيقية المرافقة له برئاسة زياد الاحمدية، على متن طائرة “كابتن بوب” الى ايام طُبعت في ذاكرة عدد كبير من اللبنانيين، ممن تابعوا اشهر المسلسلات اللبنانية، السورية، المصرية وحتى المكسيكية.

أمسية فنية بعنوان “كابتن بوب”، امتدت نحو ساعتين من الزمن، كانت كفيلة باعادة الذكريات والحنين للجمهور من خلال تيترات لمسلسلات مضى عليها وقت من الزمن، كانت في ايام عرضها من اشهر الاعمال الدرامية واكثرها متابعة، ولا زالت الناس ترددها حتى اليوم.

فمن منا لا يتذكر مسلسل ست الحبايب يا بابا، كابتن بوب، طالبين القرب، اخترب الحي، الشقيقتان، عشرة عبيد زغار، باب الحارة، امر واقع، ماريا مرسيدس وغيرها الكثير من اشهر المسلسلات القديمة، التي قدّم الشاب فادي ابوشعيا برفقة فرقة موسيقية بقيادة زياد الاحمدية، التيترات الخاصة بها، فابدعوا بالاداء وامتعوا الحضور الذي تفاعل معهم على وقع أجمل الاغنيات القديمة والحديثة.

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موقع ” الخليج 365” كان حاضرًا في هذا الحفل المميز وشاهدًا على جمالية المضمون الذي قلّما نشاهده في الاونة الاخيرة في معظم الحفلات الفنية.

وفي المناسبة، كان لنا حديث خاص مع المغني الشاب فادي ابو شعيا الذي اخبرنا عن فكرة الأمسية، اذ لفت الى انه وبينما كان والموسيقي زياد الاحمدية في صدد التحضير لحفل غنائي في ميترو المدينة لا علاقة له ب”تيترات” المسلسلات، ولدت هذه الفكرة اذ ان الاحمدية هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمعظم المسلسلات اللبنانية، كما ان الفكرة ليست متداولة لذا شعرا ان الجمهور قد يرغب بسماع هكذا نوع من الاغنيات، خصوصا تيترات المسلسلات القديمة التي كانت تحصد نسبة مشاهدة عالية في وقت سابق.

“وفي غضون شهر واحد”، تابع ابوشعيا، “اكتملت كل التحضيرات للحفل وبتنا جاهزون لتقديم كافة التيترات الى الجمهور بأسلوب جديد ومميز”.

اما فيما يتعلق بتسمية الامسية، فقال فادي: ” اخترنا تسمية كابتن بوب كون الامسية عبارة عن رحلة نتنقل خلالها بين اربعة بلدان هي لبنان، سوريا، مصر والمكسيك، ونذكّر الناس بأشهر اغنيات المسلسلات في كل بلد، والتي كان لها في لبنان جمهورًا كبيرًا ومتابعين دائمين”.

وعن ردة فعل الجمهور، اشار فادي ابوشعيا الى ان الناس احبوا الفكرة وطالبوا بتقديم هذه الامسية مرة جديدة، نظرًا للمضمون الجديد الذي تقدمه والاسلوب الملفت. فهل سيستجيب فادي والفرقة الموسيقية لهذا الطلب؟