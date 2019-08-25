محمد عساف يتألق في حفل حاشد في مدينة روابي الفلسطينية

أحيا محبوب العرب الفنان محمد عساف حفلاً جماهيرياً كبيرًا، بمدينة روابي في فلسطين، ليكون هذا الحفل من اضخم الحفلات الفنية التي احياها في فلسطين وخارجها، حيث توافد الجمهور لمدينة روابي بأعداد غفيرة من كافة المدن الفلسطينية لحضور الحفل الغنائي الكبير.

وعلى مدار ساعتين قدم الفنان محمد عساف عدد كبير من اعماله الغنائية منها ما هو قديم ، فيما حظي جمهوره بالاستماع لأعماله التي اطلقها مؤخرا ليشهد حفل روابي ميلاد عدد من الاعمال الغنائية الجديدة، ليطلقها خلال هذا الحفل تقديرًا منه لهذا الجمهور الذي وصفه بالمحب للفرح والداعم له في كافة حفلاته، ليشعل هذا الجمهور الكبير الحماس وتفاعلهم مع محبوب العرب، منذ اللحظة الأولى لدخول المسرح.

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فكانت البداية بأغنية “انا دمي فلسطيني” ثم تابع بعد ذلك بتقديم “مكانك خالي” و”عللومة عللومة” ليقدم اغنية للفنان مارسيل خليفة “منتصب القامة أمشي” و”الدحية” و”علي الكوفية” التي اشعلت حماس الجمهور في مسرح روابي، و”يا طير الطاير” ليقدم بعد ذلك مدلة من الاغنيات الفلسطينية بدأها بأغنية “فلسطين يا امي ويا روحي” و”علّي راياتك علّي” و”وين ع رام الله” ليغني للفنان جورج وسوف اغنية “يا بياعين الهوى” ليقدم بعد ذلك مفاجأة الحفل من خلال اغنية “الهوارة” والتي نظمت كلماتها بحب فلسطين واهلها، ليشعل المسرح من جديد باغنية “البداوية” ليعاود ويقدم مدلة من ابرز الاغنيات الثورية والحماسية منها “هبت النار والبارود غنى” و “ذلوا ذلوا ما ذلينا وتعلينا” واغنية “بدك عناية” من البوم “ما وحشناك” واغنية “لوين بروح” ليكون جمهور روابي حاضرًا بقوة مع احدث اعماله الغنائية من خلال اغنية “الخليج 365” ليكون الختام مع هذا الجمهور الذي ردد معه كل ما قدمه من اغنيات على مدى ساعتين بأغنية “بكتب اسمك يا بلادي”.

وخلال الحفل وجه الفنان محمد عساف التحية لاهل القدس ولغزة الحب والتحية والسلام كما شكر كل من حضر هذا الحفل رغم الظروف والصعوبات على الحواجز، ليخص بالتحية لكافة الاسرى في سجون الاحتلال، كما رحب بأم الاسرى أم ناصر التي حرصت على حضور الحفل رغم ان ابنائها الثلاثة اسرى في سجون الاحتلال، ليحمل الحفل رسالة الفرح للشعب الفلسطيني ورسائل الصمود وان القدس ستبقى عربية وعاصمة فلسطين الابدية.

ليكتب جمهور الفنان محمد عساف في هذا الحفل الفني الكبير ان محبوبهم واحد من أهم نجوم المسرح في الوطن العربي، ليلتقي محبيه من جديد ضمن جولته التي يبدأها في الرابع من شهر تشرين اول 2019 في الولايات المتحدة الاميركية وحتى الثالث عشر من ذات الشهر.