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رسالة مؤثرة من ليلى علوى لوالدتها فى ذكرى وفاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ليلى علوى صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، ووجهت لها رسالة مؤثرة بمناسبة ذكرى رحيلها التى توافق اليوم الأحد قائلة، "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة افرح ولا أحس بالإنجاز.

وأضافت ليلى علوى من خلال حسابها على إنستجرام: أنا صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسة فاضي يا أمي وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه وهفضل ادعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا  ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا.

يذكر أن والدة ليلى علوى توقف قبل عامين بعد بسبب معاناتها من ضعف فى عضلة القلب، وهو ما أدى إلى تدهور فى بعض وظائف الجسم، ودفعها لدخول غرفة العناية المركزة، حتى وفاتها.

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ليلى علوى ووالدتها
ليلى علوى ووالدتها

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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