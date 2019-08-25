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شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى تحتفل بعيد ميلادها الـ 21.. اعرف سكوت ديسيك قدم لها هدية إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية و السوبر موديل صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 و ذلك مع صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك و ذلك في إحدى النوادي الشاطئية الموجودة في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية ، و كان أبرز حضور الاحتفال بعيد ميلاد ريتشي كل من أناستازيا كارانيكولاو وإريس بالمر و آمبر آسالي وفيكتوريا فيلارويل و غيرهم .
و كانت هدية سكوت ديسيك لصوفيا ريتشي سيارة فاخرة من "Aston Martin" و نشرت ريتشي عددا من الصور للسيارة عبر صفحتها بـ " إنستجرام".
احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها
احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها
هدية صوفيا ريتشي (4)
هدية صوفيا ريتشي
هدية صوفيا ريتشي
احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها
احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها
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