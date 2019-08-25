شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا قلّدت راندا البحيرى مشهد هند صبرى فى "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة راندا البحيرى مقطع فيديو لها عبر موقع الصور والفيديوهات، "انستجرام"، وهى تحاول تقليد النجمة هند صبرى بشخصية الروح التى فى جسد "فريدة" خلال أحداث الفيلم داغل غرفة باحدى السينمات مشابهة لنفس غرفة 8 غرب التى داخل المستشفى، وفاجئت جمهورها من خلال مقطع الفيديو الطريف.

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، رقماً قياسياً، حيث حقق إجمالى إيراداته بعد 31 يوم عرض إلى 87 مليونا و100 ألف جنيه، ليستمر الفيلم فى صدارة الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكانت اخر اعمال راندا البحري، مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثانى، مع أحمد عبد العزيز، وسوسن بدر، ومحمد عادل، ‏ومحمد عز، وميرهان حسين، وكارولين عزمي، وحسن ‏حسني، وسيمون، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وغيرهم‎.‎