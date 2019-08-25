شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رانيا يوسف تشعل أجواء الصيف فى الساحل بالمايوه على أنغام فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً تشارك النجمة رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعى اللحظات التى تستمع بها يوميا وتنشر العديد من الفيديوهات عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكان آخرها فيديو لها وهى تقضي أجازتها الصيفية بصحبة ابنتيها في الساحل الشمالي، وظهرت بالمايوة البكينى على أنغام فيروز، وهى تلتقط العديد من الصور مع جمهورها.

يشار إلى أن رانيا يوسف تستأنف تصوير مسلسلها "الآنسة فرح" والتى تشاركها فى بطولته الفنانة أسماء أبو اليزيد، المأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة Gina Rodriguez, Andrea Navedo, Yael Grobglas، من المقرر أن يتم تقديم النسخة المصرية فى أكثر من جزء أيضاً.

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مسلسل "الانسة فرح" انطلق تصويره قبل 3 أسابيع تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى انهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على كل من رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.















