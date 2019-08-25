"ولاد رزق 2" يقترب من 75 مليون جنيه إيرادات بعد 18 يوم عرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" فى حصد الايرادات اليومية بمعدل مميز يفوق مليون ونصف يوميا، حيث حقق يوم أمس السبت مليوناً و 633 ألفا و 306 جنيه ليصل اجمالى ما حققه فى شباك التذاكر إلى 74 مليوناً و733 ألفاً و 306 جنيه وذلك خلال 18 يوم عرض حيث طرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 من شهرأغسطس الجارى.
يشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
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