شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد جمال يختتم فعاليات الخليج 365 من مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المطرب أحمد جمال فعاليات الخليج 365 من مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "إضحكى"، "ليله"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوي يا هوي"، "حاله نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالاحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله".

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وبدأت فعاليات الخليج 365 مع فرقة تشيان جو للفنون الشعبية الصينية التى لفتت الانظار بعرض فلكلورى تضمن عددا من الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية التى تحمل الطابع المميز لشرق اسيا.

وأحيا الحفل الثاني "سداسي شرارة" بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة، وقدم الفريق في مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة، منها: موسيقى توحة، ليالي القاهرة، ليالي الإسكندرية، رقصة إسكندراني، ليالي المنصور إلى جانب لحن ألف ليلة وليلة لبليغ حمدي .