شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المقطع الترويجى للجزء القادم والاخير من "رامبو" ! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للسلسلة الأسطورية "رامبو"، عن المقطع الترويجى للجزء القادم والأخير، والذي يحمل اسم Rambo:Last Blood، من بطولة النجم العالمى، سيلفستر ستالون.

ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى، أضافت شركة Lionsgate Films أن الفيلم سيدخل صالات العرض بتاريخ 20 سبتمبر القادم، في حين تظهر عائلة البطل رامبو لأول مرة ضمن هذا الجزء.

Advertisements

وتدور أحداث الأجزاء الأولى من الفيلم حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما، ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.