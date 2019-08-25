إنجي علاء: درة تقدم شخصية صعبة ومركبة وستكون مفاجأة "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت السيناريست إنجي علاء إن أبطال "بلا دليل"، يواصلون تصوير مشاهدهم، استعدادًا لعرضه في شهر أكتوبر على إحدى القنوات الفضائية.

وأعربت إنجي عن سعادتها بالعمل مع الفنانة درة بطلة العمل، وأشارت في بيان صحفي إلى أنها تجسد شخصية صعبة ومركبة، وهي "حبيبة"، مضيفة "درة استعدت لأداء الشخصية ببراعة مع المخرجة منال الصيفي وأتوقع أنها ستكون مفاجأة للجمهور في بلا دليل".

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وتابعت إنجي "جميع أبطال العمل سيظهرون بشكل جديد في إطار درامي مختلف؛ فبلا دليل دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والإثارة والمسلسل في مرحلة التصوير، وهو من نوعيات المسلسلات التي تتكون من 45 حلقة"، متمنية أن يكون على المستوى الفني المطلوب وأن يكون عند حسن ظن الجمهور.

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار وهاجر الشرنوبي وشادي جميل، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.