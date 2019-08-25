27 سبتمبر.. "نتفليكس" تعرض "IN THE SHADOW OF THE MOON"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة Netflix عن طرحها لفيلم "IN THE SHADOW OF THE MOON"، ابتداءً من 27 سبتمبر المُقبل.

الفيلم من بطولة: بويد هولبروك، كليوباترا كولمان، بوكيم وودبين، رايتشل كيلر، ومايكل كي هول، تأليف جريجوري ويدمان وجيفري توك، إنتاج براين كافانو جونز، بن بوغ، ريان كاهيل، ليندا موران، جيم ميكل.

تدور أحداث الفيلم عام 1988 في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، يبدأ الضابط توماس لوكهارت (بويد هولبروك)، الذي يطمح لأن يصبح محققًا، بملاحقة قاتل متسلسل يظهر كل تسع سنوات. ولكن حين تبدأ جرائم القاتل تناقض كل تفسير علمي ممكن، وتصبح حياة توماس المهنية والعائلية وحتى سلامة عقله على وشك الدمار نتيجة هوسه باكتشاف الحقيقة.