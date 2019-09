محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت شبكة Netflix عن طرحها لفيلم "IN THE SHADOW OF THE MOON"، ابتداءً من 27 سبتمبر المُقبل. الفيلم من بطولة: بويد هولبروك، كليوباترا كولمان، بوكيم وودبين، رايتشل كيلر، ومايكل كي هول، تأليف جريجوري ويدمان وجيفري توك، إنتاج براين كافانو جونز، بن بوغ، ريان كاهيل، ليندا موران، جيم ميكل. تدور أحداث الفيلم عام 1988 في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، يبدأ الضابط توماس لوكهارت (بويد هولبروك)، الذي يطمح لأن يصبح محققًا، بملاحقة قاتل متسلسل يظهر كل تسع سنوات. ولكن حين تبدأ جرائم القاتل تناقض كل تفسير علمي ممكن، وتصبح حياة توماس المهنية والعائلية وحتى سلامة عقله على وشك الدمار نتيجة هوسه باكتشاف الحقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 27 سبتمبر.. "نتفليكس" تعرض "IN THE SHADOW OF THE MOON" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.