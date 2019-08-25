محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي ولد في 25 أغسطس عام 1979، ويُعد أحد أشهر الفنانين العرب.
عُرف الجسمي بحرصه على مشاركة المصريين في كل أحداثهم، معلنًا أكثر من مرة عن حبه لمصر، وفي عيد ميلاده نستعرض أبرز ما قاله عنها..
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ40.. أبرز تصريحات حسين الجسمي عن مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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