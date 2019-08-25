في عيد ميلاده الـ40.. أبرز تصريحات حسين الجسمي عن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي ولد في 25 أغسطس عام 1979، ويُعد أحد أشهر الفنانين العرب.

عُرف الجسمي بحرصه على مشاركة المصريين في كل أحداثهم، معلنًا أكثر من مرة عن حبه لمصر، وفي عيد ميلاده نستعرض أبرز ما قاله عنها..