أحمد إبراهيم يعلن عن حصوله على جائزة: "العربي الوحيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج المطربة أنغام، عن سعادته بحصوله على الجائزة الدولية جلوبال ميوزك اوردز، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر أحمد إبراهيم صورة من نتائج المسابقة وعلق: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك اوردز (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع أغنية أنغام حالة خاصة جدا 2019".

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وتابع: " العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي) تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب صحيح ما اخدتش كاس العالم لكن، هي لطيفه أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كا CV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb"

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي تعاونت فيه مع زوجها الملحن أحمد إبراهيم، والذي يضم 14 أغنية أبرزها "هبدأ م الآخر"، "نزوة"، "حبايبنا"، " حالة خاصة جدا".