منة فضالي تحتضن "توفي وجوليا" في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بمجموعة صور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا، وظهرت وهي تحتضن كلبيها "توفي وجوليا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن منة فضالي تصور حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، ويشاركها بطولته عدد كبير من ‏نجوم الفن من بينهم ‏بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.