هاني شاكر يوجه رسالة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب المطرب هاني شاكر، عن حبه للاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر هاني صورة لمحمد صلاح، وعلق: "ابن بلدي الرائع محمد صلاح كل الحب والاحترام لموهبتك وأخلاقك العالية فأنت فعلا مثالا رائعا يحتذى به يا فخر العرب". وكان محمد صلاح، ساهم في فوز فريقه بـ3 أهداف مقابل هدف، إذ أحرز هدفين في مباراة فريقه، أمام فريق أرسنال التي أقيمت أمس.

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