تراند اليوم : فيديو| لهذا السبب.. ممثلة شهيرة تنهال على معجبيها بالسباب...



هاجمت المغربية / العراقية مريم حسين، متابعيها الذين يوجهون لها رسائل إلكترونية تتضمن بعض الأسئلة، وصفتها بأنها "سخيفة وغبية".

وظهرت "مريم" في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي وتقول باستغراب إنها تتعجب من بعض الأسئلة التي لا معنى لها: "يسألني أحد إلى أين أنت ذاهبة، أو متى ترجعين من سفرك، وأنا لم أسافر بعد، أو حين أنشر صورة في المطار فيسألني البعض شو عم تعملي بالمطار؟".

وأغضب رد فعل "مريم" متابعيها، الذين عبروا عن استيائهم من وصف محبيها بالغباء، واعتبرت التعليقات أن كلامها يحمل الكثير من قلة الادب والاخلاق وسوء احترامها للمتابعين.

وتواجه حسين حكمًا مبدئيًا يقضي بسجنها 3 أشهر وطردها من الإمارات، ولكن تم استئناف الحكم، بغية حصولها على البراءة من تهمتي السب والقذف.

وكانت "مريم" دخلت مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي "الشقيق الأكبر للمطرب حسين الجسمي" في خلاف شديد حينما انتشر فيديو منسوب للفنانة المغربية ووصف بـ"الإباحي" مع مغني راب في احتفالات رأس السنة بالإمارات، ليقرر الإعلامي الإماراتي مقاضاتها.