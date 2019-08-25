تراند اليوم : الفنان محمود ياسين في حالة خطرة.. وهذا ما فعلته زوجته...

تعرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين إلى وعكة صحية خطيرة، ألمت به وسط مخاوف من تدهورها أكثر بشكل يصغب السيطرة عليها، وهو الأمر الذي أجبر زوجته الفنانة "شهيرة" إلى منع الزيارات عنه من الجميع.
وساءت حالته مباشرة بعد وفاة زميله فاروق الفيشاوي مما أدى إلى نقله على جناح السرعة إلى احد المستشفيات بالقاهرة.
وأكدت الفنانة شهيرة من قبل في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لمحمود ياسين ليست جيدة.
وأوضحت أنها أوقفت الزيارات العائلية لعدم إزعاجه أو جعله يشعر بأي قلق.
وكان النجم محمود ياسين ابتعد عن التمثيل والساحة الفنية منذ عدة أعوام كما يرفض الظهور الإعلامي بالفترة الأخيرة.
وقد أكدت ابنته رغبته في الاستمتاع بحياته مع عائلته وأحفاده بعيد عن النجومية.