تراند اليوم : بعد "ريهام سعيد".. التحقيق مع مذيع شهير بسبب إهانته رياضية شهيرة...

من المقرر أن يمثل الإعلامي المصري تامر أمين اليوم للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها.

وقال جمال شوقي إن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامي تامر أمين، بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة "النهار" بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع النائبة والرياضية الشهيرة رانيا علواني.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد البرنامج الذي يقدمه تامر أمين على قناة "النهار".

وتضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائب رانيا علواني، بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية، من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.

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وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تستدعي لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا اليوم" اليوم، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها، على خلفية تصريحاتها ضد البدينات.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ أمس الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع غدا للممثل القانوني لقناة "الحياة" وريهام سعيد.