بالأرقام.. مفارقات في ختام موسم السودة وعبادي الجوهر ثاني أكثر المشاركين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - يحتفي مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها بمشاركة النجوم الخليجيين والعرب الذين تغنوا على مسرح طلال بمسماه الجديد، ليظل فنان العرب محمد عبده أكثر فنان تغنى على خشبة المسرح، بإحدى عشرة مشاركة، كان آخرها في صيف هذا العام، عندما تغنَّى في حفل غنائي ساهر كان قد جمعه مع الفنان فارس مهدي.

ويحتفي موسم السودة في أبها بالحفلات الغنائية بمشاركة النجوم العرب الذين أضاءوا خشبة المسرح، لتضاف إلى مسيرتهم الفنية، وفي يوم الجمعة المقبل يختتم حفلات موسم السودة الفنان عبادي الجوهر، بمشاركة مع الفنانة نوال الكويتية، في حين تُعد مشاركة عبادي ثاني أكثر المشاركات، بواقع عشر حفلات غنائية صدح بها بدءًا من افتتاحه في عام 1998.

وبدورها تشارك في ختام حفلات موسم السودة الفنانة نوال الكويتية، التي بدأت أولى مشاركاتها في حفلات السعودية العام الماضي، عندما تغنت لأول مرة ضمن حفلات العيد بالعاصمة الرياض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، لتحظى نوال بأول مشاركة لها في أبها، وذلك على خشبة مسرح طلال مداح، بعد أن أحيت حفلاً غنائيًّا ناجحًا الأسبوع الماضي في عاصمة الضباب لندن.

وفي يوم الخميس 29 أغسطس الجاري يشارك الفنان أصيل أبو بكر في ثاني مشاركاته في أبها، بعد أن شارك لأول مرة في عام 1999، ليخوض ثاني مشاركاته بعد عِقدين من الزمن.

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ويشارك بالحفلة الفنان الجماهيري راشد الماجد، تزامنًا مع ختام موسم السودة، وتعود مشاركة الماجد الأولى في أبها إلى افتتاح المسرح في عام 1998، ليكرِّر التجربة في العام الذي يليه 1999، وبعد نجاح الحفلتين اختتم راشد "مهرجان ملتقى أبها " في عام 2003، تزامنًا مع إطلاق ألبوم الهدايا بحضور جماهيري غفير اكتظت به خشبة المسرح من الجمهور.

راشد الماجد، الذي أحيا حفلاً غنائيًّا ناجحًا ضمن حفلات صيف لندن قبل أيام بمشاركة الفنان وليد الشامي، يشارك الخميس المقبل على مسرح طلال مداح مع الفنان أصيل أبو بكر، لتكون ثاني مشاركاته مع أصيل بعد أن تغنَّيا لأول مرة ضمن حفلات موسم الشرقية في مارس الماضي بحفل غنائي ساهر في الساحل الشرقي، ويجددان اللقاء في موسم السودة.

وشارك راشد مؤخرًا بحفل غنائي سهرت به ليالي الساحل الغربي في جدة، بالتزامن مع ختام موسم جدة، في حفل صدح فيه راشد بين قديمِه والجديد، والذي يُعد من أطول حفلات راشد؛ حيث غنى أربع ساعات متواصلة، ليعود ويعانق جبال أبها بعد 16 عامًا من آخر حفلاته في المنطقة ذاتها.

وتأتي المفارقة بين حفلتيه لعامي 2003 و2019 في ختامه لحفلات أبها، لتكون الذائقة الفنية الجماهيرية على موعد مع ختام حفلات موسم السودة بحفلتين جماهيريتين في يومي الخميس والجمعة المقبلَين.

يُذكر أن هذه الحفلات تُقام بتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وتأتي ضمن مواسم السعودية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث.

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