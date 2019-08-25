مدحت العدل يكشف لـ"الـوفـد" السبب وراء تأسيس العدل جروب

قال السيناريست مدحت العدل، إن شركه العدل جروب تأسست خصيصًا لإنتاج فيلم "صعيدى فى الجامعه الأمريكيه"، حيث إن جميع شركات الإنتاج رفضت إنتاجه لأنه بلا نجوم كبار.
أكد "العدل" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنالهضبة عمرو دياب قصة كفاح ونجاح، واحترمه لأنه بدأ مشواره الفني من الصفر، وحافظ على استمراره، لافتًا إلى أن الهضبة الوحيد على القمه بلا منازع.
وتابع: "كما أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكتب فى التاريخ من المجددين، لأنه أحدث ثورة ثقافية وطفرة فكرية غير مسبوقة فى السعودية".
وعن كيفية استفادته في المجال الفني من عمله كطبيب قال: "عملى كطبيب أطفال ساعدنى فى الاهتمام بالتفاصيل التى هى أساس كل نجاح".
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