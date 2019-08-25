يعرض، مساء اليوم الأحد، "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
يستعرض "الحكاية روح" سيرة حياة الفنانين الكبار، عمار الشريعي، سيد مكاوي والأديبطه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي التي لا تنسى.
يذكر أن العرض بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف وأشعار مصطفى زيكو، إخراج محمد متولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.