الليلة.. عرض "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية

يعرض، مساء اليوم الأحد، "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يستعرض "الحكاية روح" سيرة حياة الفنانين الكبار، عمار الشريعي، سيد مكاوي والأديب

طه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي التي لا تنسى.

يذكر أن العرض بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف وأشعار مصطفى زيكو، إخراج محمد متولي.