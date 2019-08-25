الليلة عرض "حكايات السندباد" على بيرم التونسي

يعرض مساء اليوم، الأحد، ميمي ومامي"حكايات السندباد" على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي بالإسكندرية، وذلك في تمامالساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر ٢٥،٥٠،٧٥ جنيهًا.
ويذكر أن العرض تأليف و ألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع.
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