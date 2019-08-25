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السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 12:51 مساءً - كشفت تقارير صحفية وفقا لما صرح به مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” شيري عادل ” حول السبب وراء طلاقها من الداعية ” معز مسعود ” .

والذي يرجع إلى إصرار شيري على الاستمرار في التمثيل بينما كان معز مسعود يرغب في إبعادها عن هذا المجال وعدم المشاركة في أية أعمال فنية والتفرغ لحياتها العائلية .

خاصة بعد رفضه لمشاركتها في فيلم غنائي مع الفنان عبد الفتاح الجريني وهو الأمر الذي لم تتقبله شيري عادل ورفضته تماما .

وكانت قد تلقت شيري عادل طوال فترة زواجها والتي لم تتجاوز العام الواحد عددا من العروض الفنية .. ولكن في كل مرة كان يقنعها زوجها بالإعتذار إلا أنها قررت في النهاية إختيار التمثيل فبدأ الخلاف في وجهات النظر يحدث بينهما ولم تجد أمامها سوى الطلاق .

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وأكد المقربون منها أن الإنفصال وقع منذ شهرين تقريبا ولكن علاقة الصداقة ما زالت مستمرة بينهما بالإضافة إلى علاقة العمل الفني .

وكانت قد أعلنت شيري خبر انفصالها عن معز مسعود عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .. وقامت بإلغاء متابعتها لطليقها مع حذف كل صورهما سويا باستثناء صورة حيدة لم تحذفها من حسابها على موقع ” إنستجرام ” من كواليس مسلسل ” السهام المارقة ” الذي شهد على علاقتهما وبداية الارتباط .

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